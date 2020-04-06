Уфа, , 08:51 — REGNUM «Нулевой урок» в онлайн режиме провел для школьников Башкирии глава региона Радий Хабиров. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, глава Башкирии запустил обучение в четвертой четверти, которое будет проходить в форме дистанционных уроков.

По его словам, свыше 450 тысяч школьников республики начнут учиться дистанционно, что является сложным вызовом.

Радий Хабиров отметил, что руководство республики попыталось создать для школьников наиболее комфортные условия для учебы.

По его словам, сегодня все зависит от учеников, от того, как хорошо и дисциплинировано они будут учиться.

Глава региона особо отметил, что сегодняшнее время это время героев. Когда проявить свой героизм можно тем, что нужно просто остаться человеком, помогающим своим близким и родным.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни прибывших из Москвы в Омск пассажиров обязали самоизолироваться