Челябинск, , 08:41 — REGNUM Уполномоченным по правам человека в Челябинской области стала Юлия Сударенко. Её кандидатуру поддержали 6 апреля депутаты регионального Заксобрания.

Депутаты поддержали её при одном воздержавшемся. Утвердили без вопросов. После этого Сударенко принесла присягу.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноябре-феврале омбудсменом был Антон Шарпилов. После скандала он уволился. А губернатор Алексей Текслер назвал в марте имя нового омбудсмена.

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