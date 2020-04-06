Москва, , 08:37 — REGNUM Скотское благополучие как идеал человека — это и есть формула бесконечных мировых войн за корыто, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«У Данте сказано, встречает он Одиссея, и тот говорит: «Неужели мы рождены для скотского благополучия и остаток отведенных нам лет не посвятим стремлению прорваться на запад, за Геркулесовы вехи — туда, где море продолжается без людей?» Значит, Одиссей приехал в Итаку, все хорошо и говорит: «Неужели мы рождены для скотского благополучия?» — заявил Кургинян.

Вот тот мир Вавилонской башни, возводимый сегодня глобально, считает эксперт, — это мир, в котором сказано, что мы рождены для скотского благополучия и оно должно нарастать, и никаких других целей нет, и никаких других смыслов нет. Внутри же этого мира самоуничтожение человечества неминуемо.

Касательно кризисов и войны, Кургинян отметил, что пока в мире нет внутривидовой конкуренции за мировое лидерство, нет и войны с кризисами. Как только появляется оппозиция Германия — Великобритания, начинается Первая мировая война, затем Вторая, а теперь имеется оппозиция США — Китай. А значит, войны и кризисы неизбежны. Спасение же здесь кроется только в отказе от скотского благополучия.

«Советская система — это единая система, где скотского благополучия нет. А пока оно будет ориентиром и идеалом, война неминуема, потому что война — за это корыто, в котором можно жрать. А вот когда изменится идеал, тогда, может быть, избежим войны», — подытожил Кургинян.

Отметим, что вся классическая мировая гуманистическая литература и культура в целом зиждется на доминировании духа над телом, идеального над вещественным. Нет человека, если он живет лишь одними скотскими телесными порывами. Шекспировский король Лир говорил: «Сведи к необходимому всю жизнь, и человек сравняется с животным», шекспировский же Гамлет утверждал: «Что есть человек, когда желания его еда да сон? Животное — и все». При этом на торжество телесного низа наседали именно антигуманистические писатели, будь то Франсуа Рабле или маркиз де Сад.

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