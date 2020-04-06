Лион, Франция, , 08:31 — REGNUM Мэр французского города Лион Жерар Колломб заявил о «нехватке оборудования» в больницах города, передает BFM TV.

«Мы понимаем, что не можем зависеть ни от одной страны, ни от определенного числа поставщиков», — отметил Жерар Колломб.

Мэр Лиона объяснил, что, как только кризис закончится, власти наладят определенное количество постановок, в частности, медицинских масок, чтобы быть самодостаточными, когда возникнет новый кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, первая леди Франции Брижит Макрон активно борется с эпидемией коронавируса, которая парализует страну и весь мир.

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