Новосибирск, , 08:23 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании сегодня, 6 апреля, поручил министерству финансов и налоговой политики региона финансово поддержать Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.

Напомним, ранее новосибирцы в социальных сетях предложили поддержать новосибирский зоопарк, находящийся на самоизоляции — через покупку виртуальных билетов или сертификатов на кормление.

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«Зоопарк направил соответствующий расчёт, в целом просьба поддержать, — уточнил Травников. — Посмотрите обоснованность цифр: сумма, которая выделяется из резервного фонда на зверей не должна быть больше, чем сумма, которую мы выделяем на людей».

Отметим, что в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Александровича Шило содержится около 11 тыс. особей 770 видов.