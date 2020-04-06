Челябинск, , 08:21 — REGNUM В организации дистанционного заседания Законодательного собрания Челябинской области есть недочёты. Об этом на заседании заявила депутат Ольга Мухометьярова («Справедливая Россия»).

Она отметила, что сейчас для того, чтобы задать вопрос, нужно обращаться к оператору студии, в которой сидит депутат. «У каждого депутата должна быть клавиатура и возможность писать вопросы спикеру в чате, а не просить оператора», — сказала Мухометьярова.

Спикер Заксобрания Владимир Мякуш ответил, что это первое заседание в таком формате и замечания будут учтены. Как сообщало ИА REGNUM, причиной, по которой депутаты заседают 6 апреля дистанционно, стал коронавирус. «Мы не хотим заразить депутатов», — сказал Мякуш во время открытия заседания.

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