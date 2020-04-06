Москва, 6 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Японские военные преступники из «Отряда 731» были переправлены в США, где продолжали развивать наработки по биологическому оружию, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Напомним, что «Отряд 731» и «Отряд 100» занимались разработкой бактериологического и прочего биологического оружия для применения против мирного населения стран, которые милитаристская Япония считала своими врагами.
В частности, одной из целей японцев был Советский Союз. По признаю самих военных преступников, размещение баз отрядов близ границы с СССР обусловлено именно потребностью проводить опыты над советскими людьми в шаговой доступности, распыляя отравляющие вещества в воздухе в и реках. Самые же зверские опыты проводились «Отрядом 731», который был организован в оккупированном китайском Харбине.
После войны японские фашисты обзавелись собственными клиниками и стали успешными врачами. Особенно «выдающиеся» изверги были отправлены на работу в США в виду того, что они обладали столь важными для Штатов знаниями, особенно актуальными в эпоху холодной войны с СССР.