Москва, , 08:18 — REGNUM Японские военные преступники из «Отряда 731» были переправлены в США, где продолжали развивать наработки по биологическому оружию, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Командир «Отряда 731» Сиро Исии осуществлял чудовищные опыты… Они же называли бревнами всех военнопленных, которых они убивали, он потом где работал? Он работал в армии США. Мы же просили его выдать как военного преступника, не выдали? Ему памятник стоит на кладбище, героя! Американцы взяли эти разработки, этот Форт-Детрик. По этому поводу огромное количество рассекреченных материалов, при чем тут конспирология, я вас умоляю!», — заявил Кургинян.

Напомним, что «Отряд 731» и «Отряд 100» занимались разработкой бактериологического и прочего биологического оружия для применения против мирного населения стран, которые милитаристская Япония считала своими врагами.

В частности, одной из целей японцев был Советский Союз. По признаю самих военных преступников, размещение баз отрядов близ границы с СССР обусловлено именно потребностью проводить опыты над советскими людьми в шаговой доступности, распыляя отравляющие вещества в воздухе в и реках. Самые же зверские опыты проводились «Отрядом 731», который был организован в оккупированном китайском Харбине.

После войны японские фашисты обзавелись собственными клиниками и стали успешными врачами. Особенно «выдающиеся» изверги были отправлены на работу в США в виду того, что они обладали столь важными для Штатов знаниями, особенно актуальными в эпоху холодной войны с СССР.