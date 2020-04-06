Минск, , 08:21 — REGNUM Власти Белоруссии намерены выработать меры стимулирования медицинских работников, заявил заместитель главы правительства Белоруссии Игорь Петришенко 5 апреля в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он рассказал, что система стимулирования уже существует, но необходимо разработать дополнительные меры.

«Мы, я думаю, выработаем дополнительные меры, связанные со стимулированием врачей, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. И не только врачей, а также медсестёр и другого персонала, который задействован в этом процессе», — сообщил Петришенко.

Чиновник добавил, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии контролируемая, система здравоохранения страны мобилизована и готова реагировать на проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда рассказал, что профсоюзы начали материально поощрять белорусских медиков ещё в марте, когда были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.

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