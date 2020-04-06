Лилонгве, , 08:20 — REGNUM Президент Малави и все министры правительства в течение трех месяцев сократят свою заработную плату на 10%, чтобы собрать средства для борьбы со вспышкой коронавируса в стране. Об этом передает ВВС Africa.

Президент страны Питер Мутарика сделал данное заявление, когда он представлял пакет мер стимулирования экономики, разработанный, чтобы смягчить экономические последствия пандемии.

Мутарика зарабатывает около 3600 долларов США в месяц, однако в заявлении не было указано, сколько средств будет собрано за счет сокращения заработной платы всех министров.

Как сообщает агентство Reuters, в рамках пакета мер стимулирования экономики президент объявил о серии налоговых льгот для предприятий, о снижении цен на топливо и увеличении надбавок за риск для работников здравоохранения. Он также сказал, что будут наняты еще 2000 работников здравоохранения.

По сообщению репортеров, Малави стала одной из последних стран Африки, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. О первых в стране случаях заражения сообщили в четверг, 2 апреля. После чего в одной из самых бедных стран в мире объявили чрезвычайное положение.

В Малави не ввели общенациональный карантин, однако закрыли школы. Кроме того, жителей призывают по возможности работать из дома, мыть руку и соблюдать социальную изоляцию. Все общественные собрания, подразумевающие участие более 100 человек, такие как похороны, церковные службы и политические митинги, были запрещены.