Челябинск, , 08:11 — REGNUM Работа депутатов челябинского областного Заксобрания идёт в военном режиме. Об этом на заседании парламента заявил его спикер Владимир Мякуш.

«Мы работаем в военном режиме», — отметил Мякуш. И добавил, что возможно через неделю состоится ещё одно заседание для рассмотрения и утверждения срочных законодательных инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание проходит в дистанционном режиме. На нём будут рассмотрены социальные законопроекты.

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