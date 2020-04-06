Бишкек, 6 апреля 2020, 07:54 — REGNUM За минувшие два дня коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 72 жителей Киргизии. Об этом сегодня, 6 апреля, на брифинге в правительстве заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
Таким образом, всего по республике подтверждено 216 случаев заражения COVID-19.
Из них 9 являются медицинскими работниками, контактировавшими с инфицированными пациентами.
ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, в Киргизии умерли два человека, заразившиеся коронавирусом.