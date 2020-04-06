Москва, 6 апреля 2020, 07:36 — REGNUM Биологическое оружие существует и разрабатывается, поэтому говорить о невозможности пандемий искусственно усиленных вирусов — это очень странно, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что в обсуждении проблемы пандемии нового коронавируса нужно всячески остерегаться любых конспирологических выкладок, но одновременно понимать, что биологические оружие существует и разрабатывается всеми. Более того, биологическая война существовала столько же лет, сколько существует человечество.
Его всячески удивляют при этом рассказы о том, что не могут люди целенаправленно работать над усилением токсичности вирусов, которые рассчитаны на идиотов, отметил Кургинян. Он также отметил, что не призывает однозначно утверждать, что ситуация с коронавирусом есть как раз именно такой случай использования биологического оружия, но и отрицать факта того, что это возможно хотя бы потому, что оно разрабатывается, тоже нельзя.