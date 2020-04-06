Москва, , 07:36 — REGNUM Биологическое оружие существует и разрабатывается, поэтому говорить о невозможности пандемий искусственно усиленных вирусов — это очень странно, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что в обсуждении проблемы пандемии нового коронавируса нужно всячески остерегаться любых конспирологических выкладок, но одновременно понимать, что биологические оружие существует и разрабатывается всеми. Более того, биологическая война существовала столько же лет, сколько существует человечество.

«Бог знает, что делали. Потом возникла бактериологическая эпоха, и мы знаем, что этот японский чудовищный центр эпохи Второй мировой войны и как ответ на него — специальными постановлениями Министра обороны [США Генри] Стимсона, если мне не изменяет память, при Рузвельте начался этот Форт-Детрик как главный центр. И там все это испытывалось», — заявил Кургинян.

Его всячески удивляют при этом рассказы о том, что не могут люди целенаправленно работать над усилением токсичности вирусов, которые рассчитаны на идиотов, отметил Кургинян. Он также отметил, что не призывает однозначно утверждать, что ситуация с коронавирусом есть как раз именно такой случай использования биологического оружия, но и отрицать факта того, что это возможно хотя бы потому, что оно разрабатывается, тоже нельзя.