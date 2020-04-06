Москва, 6 апреля 2020, 07:21 — REGNUM Вероятно, власть в России найдет золотую середину между закручиванием гаек и «пофигизмом» на фоне борьбе с эпидемией нового коронавируса, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, хорошо это потому, что мы не до конца понимаем обратные риски закручивание гаек по одному из направлений, и как оно аукнется на другом. Мы на одном фронте что-то запретили, смертей от коронавируса стало меньше, например, но мы при этом могли не просчитать, насколько увеличился алкоголизм или наркомания в стране из-за этого и смертность пот подобного рода вещей.