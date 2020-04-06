Москва, , 07:12 — REGNUM Для того, чтобы выжить в условиях деглобализации, Россия должна вспомнить о своем советском наследи как фактора будущего, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Ясно, что нужно России. России нужно вспомнить, когда она была не стеклом глобализации, а таким тяжким млатом суверенного существования, и что она еще может реально тут мобилизовать, что еще не добито, что из этого советского наследия как фактора будущего (а другого у нас нет) не добито в пределах этой жесткости», — заявил Кургинян.

По его словам, недобитой реальностью современной России является человек, которые на так легко подвергается трансформации. В этом смысле, в России еще не возник глобальный человек с глобальным эгоизмом. Тем не менее, экономика глобализации в России уже построена.

И в этой связи, мы уже живем в мире, где средний класс привык питаться ресторанной пищей, а не домашней. Теперь же эпидемия коронавируса это остановила, а вместе с этим и еще целый ряд элементов глобализации в России.