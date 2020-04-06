Новосибирск, , 07:06 — REGNUM Власти Новосибирска ответили на критические замечания жительницы Кузбасса, которая ранее сообщила, что её родственники оказались на обсервации в центре социальной помощи семье и детям «Заря», «где нет нормальных, человеческих условий проживания».

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По словам начальника городского управления социальной поддержки населения Марины Хрячковой, в центре «Заря» в обычное время проходят оздоровление дошколята, школьники и семьи по путёвкам «Мать и дитя». Она уверяет, что к заселению туристов в учреждении подготовились заранее: для соблюдения условий обсервации, с кроватей убрали покрывала, а с пола — коврики. После этого номера принял Роспотребнадзор. Хрячкова уточнила, что наряду с недавно отремонтированными комнатами есть и те, которые готовят к ремонту.

«По словам начальника управления соцподдержки населения, правила обсервации запрещают работникам «Зари» входить в номера к постояльцам с любыми целями, в том числе и для уборки, — уточняют «Новосибирские новости». — Еду и предметы первой необходимости им передают через дверь, поддерживать чистоту в комнатах туристы должны сами. Для этого им выдали перчатки, моющие и обеззараживающие средства. Разрешено открывать окна для проветривания комнат. По заявкам в номера добавляют недостающую мебель. Перебоев ни с чистой водой, ни с питанием в учреждении нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на условия жаловалась и одна из пассажирок рейса Бангкок — Новосибирск, которых разместили в пансионате «Обские зори». Мэр города Анатолий Локоть на это ответил, что «человек, прибывший, раздражён, и это понятно, он летел домой из-за границы, а тут попадает в особые условия, в карантинные».