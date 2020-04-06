Гватемала, , 06:22 — REGNUM Власти Гватемалы обратились к Соединенным Штатам с просьбой ограничить депортацию мигрантов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявила глава гватемальского минздрава Уго Монрой, сообщает Reuters.

«Мы просим об этом, чтобы обезопасить здоровье жителей нашей страны», — завил он.

Агентство отмечает, что США намерены в течение трех дней депортировать более 100 гватемальских мигрантов на родину. При этом двое мигрантов, прибывших обратно в Гватемалу, сдали анализы на наличие коронавируса, которые показали положительный результат.