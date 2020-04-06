Москва, 6 апреля 2020, 04:01 — REGNUM На аэродроме Энгельс (Саратовская область) эскадрилья самолетов Ту-95мс провела лётно-тактические учения, сообщает 6 апреля пресс-служба Министерства обороны России.
В ходе учений экипажи самолётов дальней авиации отработали перебазирование авиатехники на оперативный аэродром, дежурство в воздухе, условное боевое применение ракетного вооружения. «На закуску» командиры огневых установок провели стрельбы по учебным целям из двуствольных авиапушек ГШ-23.
Особенностью учений стало назначение молодых лейтенантов, недавних выпускников училищ, помощниками командира и вторыми штурманами.