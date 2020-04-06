Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что американские власти будут готовы ввести «очень значительные» пошлины на импортируемую нефть, если Россия и Саудовская Аравия не придут к соглашению по снижению добычи и стабилизации рынка.

«Если они не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть», — сказал американский президент на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, Вашингтон пойдёт на такие меры, если мировые цены на нефть сохранятся на текущем уровне. Президент добавил, что Соединённые Штаты не «не хотят покупать иностранную нефть».

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