Приштина, , 03:30 — REGNUM Член Демократической партии Косово Бетим Джоши в весьма нелестной форме обратился к главе миссии ЕС в Приштине Наталье Апостоловой с просьбой уделить более пристальное внимание ситуации на севере края.

По словам Джоши, замалчивание Евросоюзом «ущемления Сербией суверенитета Косово» вызывает беспокойство.

На своей странице в социальной сети Facebook косовский политик опубликовал следующее заявление: «Уважаемая, если вы не способны выполнять свою работу — освободите пост! Ваше молчание — выражение потворства враждебным актам Сербии, а потому ваше присутствие в Республике Косово наносит ей вред».

Вы представляете Европейский Союз и вы должны продемонстрировать нам, что ваши работодатели не согласны с данными действиями Сербии. Ваше молчание создает двойную реальность и один стандарт, который может нанести вред будущему Косово».

Возмущение представителей ПДК вызвал тот факт, что Сербия якобы приняла решение о введении карантина в северных муниципалитетах Косово — Северной Митровице и Звечане. Министр здравоохранения Косово Арбен Вития заявляет, что решение о введении карантина было принято в Приштине. Тем не менее сербы, заразившиеся коронавирусом и проживающие на севере Косово, проходят лечение в Сербии.