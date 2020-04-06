Приштина, , 04:36 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Косово Джеляль Свечля 5 апреля совершил визит в Митровицу, где встретился с главой муниципалитета Агимом Бахитири.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсудили распространение COVID-19 на севере Косово, в связи с которым «министерство здравоохранения приняло решение о введении карантина в Северной Митровице и Звечане».

Также Свечля посетил албанское население муниципалитета Звечан и пообещал, что местные жители будут получать поддержку и защиту от всех государственных институтов Косово. Напомним, несмотря на то, что в министерстве здравоохранения Косово заявляют, что решение о введении карантина в Северной Митровице и Звечане произошло по решению властей в Приштине, более вероятным представляется то, что карантин был введен на севере Косово сербскими властями — в Косово же это было воспринято постфактум.

Сторонники президента Хашима Тачи из Демократической партии Косово заявляют, что введение Сербией карантина на севере Косово ведет к появлению опасности для несербского населения Митровицы и Звечана.

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