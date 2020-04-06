Триполи, , 02:01 — REGNUM Военно-транспортный самолет, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, был сбит недалеко от Триполи, сообщает Reuters.

О сбитом самолете сообщили как представители ЛНА, так и представители Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По версии ЛНА, самолет перевозил медикаменты, необходимые для борьбы с коронавирусом нового типа. В свою очередь ПНС заявляет, что в грузовом самолете находились боеприпасы для войск Хафтара.

Как сообщало ИА REGNUM, за год в боях за столицу Ливии Триполи погибли 4387, еще 12 753 были ранены. Отмечалось, что среди мирных жителей погибли 506 человек, были ранены — 800.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число жертв боёв за столицу Ливии