Москва, , 22:59 — REGNUM Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о «русских троллях» с заявлениями экс-госсекретаря Хиллари Клинтон о вмешательстве России.

«Шведский министр энергетики и цифрового развития А. Игеман обьявил себя «жертвой русских троллей». На деле его «атаковали» шведские юзеры сетей, несогласные с его позицией», — написал сенатор.

Пушков отметил, что Хиллари Клинтон «также стала в 2016 году не жертвой «русского вмешательства», а собственной непопулярности».

Напомним, ранее сегодня в МИД России поиронизировали над Андерсом Игеманом, который декабре минувшего года объявил себя «объектом атаки российских троллей». На данный момент расследование SVT Nyheter показало, что следы ведут к обычной шведской пенсионерке, боявшейся радиации от Wi-Fi и сетей 5G

«Когда оказалось, что «атака русских троллей» на самом деле была организована местной группой в «шапочках из фольги», — отметили в российском МИД.