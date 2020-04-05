Дамаск, , 22:15 — REGNUM Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали в зоне «Идлиб» один случай нарушения режима прекращения огня, сообщил 5 апреля журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, боевики террористической организации «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт Джубб-Эз-Зарур в сирийской провинции Латакия.

При этом Олег Журавлев подчеркнул, что группировки, подконтрольные Турции, за последние 24 часа обстрелов не устраивали.

Кроме того, начальник ЦПВС сообщил, что российская военная полиция провела патрулирование на территории сирийских провинций Алеппо и Хасака.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации был введен 6 марта по итогам встречи президентов России и Турции в Москве.

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