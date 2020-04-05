Варшава, , 20:22 — REGNUM В Польше 14 апреля ожидают прилета самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия» с медицинским оборудования для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на портале Wnp.pl.

Польская промышленная корпорация KGHM Polska Miedz, которая является крупнейшим производителем меди и серебра в стране, организует закупки медицинских товаров по всему миру, и прежде всего в Китае, которое затем направляется в Польшу для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В корпорации заявили, что 3 и 4 апреля в варшавский аэропорт имени Шопена уже прилетали транспортные самолеты с грузом медицинского оборудования, которое было закуплено в Китае.

Пресс-секретарь KGHM Polska Miedz Петр Хенчински также рассказал, что компания планирует привезти в Польшу самый большой в мире грузовой самолет с медицинским оборудованием.

«Могу анонсировать, что в настоящее время мы работаем над тем, чтобы 14 апреля, вскоре после Пасхи, в Польшу прибыл самый большой в мире самолет Ан-225 «Антонова», который будет заполнен оборудованием, приобретенным KGHM Polska Miedź и Grupa Lotos», — рассказал Хенчински.

Стоит отметить, что Ан-225 «Мрия» — это самый большой транспортный самолет в мире, который достался Украине после развала Советского Союза. На Украине до сих пор эксплуатируют этот самолет.