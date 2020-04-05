Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Спада эпидемии коронавируса в США пока ждать не приходится, сообщил 5 апреля журналистам американский президент Дональд Трамп.

По его оценке, ожидается тяжёлая неделя с большим количеством смертей.

Помощь пообещал он регионам, в большей степени страдающим от коронавируса — как военную, так и материальную: в пострадавшие штаты направят медоборудование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только в Нью-Йорке за минувшие сутки число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 составило 8327, летальных исходов — 594.

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