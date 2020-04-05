Донецк, , 18:33 — REGNUM Обстрел посёлка Ленинское (ДНР) из противотанкового ракетного комплекса устроили ВСУ 5 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку украинская сторона начала в 13:45 мск. По населённому пункту была выпущена одна ракета.

Кроме того, с 3:00 мск ВСУ обстреляли в ДНР сёла Саханку и Сосновское, выпустив по ним 18 мин калибром 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 апреля ВСУ обстреляли территорию ДНР 22 раза.

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