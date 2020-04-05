Триполи, , 18:22 — REGNUM Число погибших в боях за столицу Ливии за год достигло 4387, сообщает 5 апреля Afrigatenews.

По данным Национального комитета по правам человека, число раненых достигло 12 753. Среди мирных жителей число погибших — 506, раненых — 800.

Уточняется, что погиб 41 медик, 81 ребёнок и 64 женщины.

Напомним, бои за столицу Ливии ведутся уже год: наступление Ливийской национальной армии на Триполи начато было 4 апреля 2019 г.

Читайте ранее в этом сюжете: В Триполи в ходе боевых действий погибли двое мирных жителей