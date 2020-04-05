Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Сокращение американской помощи Афганистану в размере миллиарда долларов коснётся финансирования афганских сил безопасности, сообщает 5 апреля Reuters.

По данным источника агентства из американского Конгресса, в США планируется сокращение фонда Пентагона, из которого выделялись деньги, в том числе, на финансирование афганских сил безопасности.

По данным источника, львиная доля финансирования афганских сил безопасности приходится на Пентагон. Однако вопрос ещё не решён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео 24 марта заявил, что Вашингтон планирует сократить помощь Кабулу на миллиард долларов из-за неудачных переговоров по созданию в Афганистане «инклюзивного правительства».

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