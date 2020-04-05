Приштина, , 16:37 — REGNUM Глава демократической партии Косово (ПДК) Кадри Весели выступил 4 апреля на пресс-конференции, в ходе которой назвал введение Белградом карантина и комендантского часа в северных муниципалитетах Косово Митровица и Звечан ущемлением суверенитета самопровозглашенной республики и обвинил в этом правительство Альбина Курти. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Кадри Весели заявил, что молчание, с которым правительство Курти обошло произошедшее, привело к тому, что несербское население северных муниципалитетов Косово оказалось в руках государства, которое «их не любит и не защищает».

«Что делает ситуацию ещё тревожнее, это тот факт, что своим молчанием данное правительство одобрило ввод сотен сербских государственных служащих (на север края), совсем не все из которых являются медицинскими работниками», — отметил он.

«Нельзя позволять этому премьер-министру в отставке продолжать совершать подобные тяжелые ошибки раз за разом. Поэтому Демократическая партия Косово призывает все государственные институты срочно принять меры по восстановлению суверенитета на севере», — заявил Весели и потребовал собрания Совета безопасности для разрешения данной ситуации.

Напомним, основателем ПДК является президент Косово Хашим Тачи.

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