Москва, , 15:30 — REGNUM В сети появился трейлер фильма «Шугалей», который рассказывает о судьбе российских социологов, захваченных в Ливии.

«Главная задача фильма, — привлечь внимание российских властей и международных правозащитных институтов к судьбе граждан, попавших в тюрьмы Ливии, ставших заложниками у террористов», — рассказал журналист и общественный деятель Александр Малькевич, который давно следит за судьбой захваченных в Ливии и просит неравнодушных граждан помочь в распространении информации.

По данным Малькевича, съемки фильма (https://shugalei-film.com/) уже подходят к концу, и в скором времени он будет представлен в онлайн-кинотеатрах по всему миру.

Напомним, что почти год назад социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были захвачены в плен в Ливии, куда приехали по приглашению властей для исследовательской работы. Их заключили в частную тюрьму, не давали общаться с адвокатом и дипломатами, но при этом даже не предъявили официального обвинения. Посольство Ливии в Москве также игнорирует обращения граждан и одиночные пикеты, организованные Александром Малькевичем и Фондом защиты национальных ценностей.

«Требование одно — освободить наших граждан из плена! Вместе поможем Шугалею выйти на свободу!», — подытожил свое обращение журналист.