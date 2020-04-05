Лондон, , 15:32 — REGNUM Британские журналисты обвинили Китай в несвоевременном сообщении об угрозе распространения коронавирусной инфекции. Об этом 5 апреля сообщает издание The Mail on Sunday.

Журналисты издания утверждают, что теперь Китай должен Соединенному Королевству £351 млрд.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была впервые выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на всю планету, в Великобритании число заразившихся превысило 41 тыс. человек.

Премьер-министр королевства Борис Джонсон первоначально придерживался идеи о том, что инфекцией нужно переболеть, однако критика этого решения вынудила его изменить свою позицию.

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