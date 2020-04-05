Москва, , 14:56 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству коммуникации и связи и МИД РФ создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию, сообщается 5 апреля на сайте правительства.

Отмечается, что это позволит исключить риски распространения гражданами новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин поручил Министерству транспорта и МИД проработать совместно с властями Китая целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан КНР с территории РФ.

Речь идет о гражданах Китая, которые не имеют возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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