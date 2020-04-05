Москва, , 14:53 — REGNUM Посольство Чехии в Москве дымовыми шашками закидали активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», сообщили 5 апреля на сайте организации.

Активисты закрепили на воротах плакат с надписью «Стоп фашизм». В организации заявили, что акция стала ответом на снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля власти Праги демонтировали монумент в честь маршала Ивана Конева, под руководством которого красноармейцы освободили город 9 мая 1945 года. Решение о сносе принято на уровне района города «Прага-6».

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