Москва, , 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и МИД проработать совместно с властями Китая целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан КНР с территории РФ. Об этом 5 апреля сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что речь идет о гражданах Китая, которые не имеют возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля зарегистрировано 64 754 смертельных случая, выздоровели 246 803 человека. Первое место по числу заражений занимает США — 311 тыс. случаев, в Испании — 126 тыс., Италии — 125 тыс., Германии — 96 тыс.

Россия в этом списке занимает 15-е место. В первую десятку также входят Франция, Китай, Иран, Великобритания, Индия и Швейцария.

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