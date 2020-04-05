Киев, , 14:27 — REGNUM Киевская администрация издала распоряжение, согласно которому на улицах города нельзя находиться без маски. Документ опубликован на официальном сайте администрации.

Без маски запрещено появляться на территории общего пользования, в помещениях органов государственной власти, местного самоуправления и других госучреждений. Под ограничением также оказался транспорт и придомовые территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что умерших из-за коронавируса жителей города будут не хоронить, а кремировать.

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