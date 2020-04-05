Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Выдающийся американский дипломат Генри Киссинджер сравнил пандемию коронавируса с боевыми действиями в Арденнах в 1944 году. Об этом 5 апреля сообщает The Wall Street Journal.

«Сюрреалистическая атмосфера пандемии COVID-19 напоминает мне те времена, когда я воевал в 84-й пехотной дивизии во время битвы в Арденнах», — отметил Киссинджер в авторской статье, напечатанной изданием.

Бывший дипломат выразил не самые оптимистичные прогнозы по поводу последствий инфекционной вспышки, заявив, что «мир не будет прежним» после победы над коронавирусом.

«Хотя удар по здоровью человека, будем надеяться, будет временным, его политические и экономические потрясения могут продолжаться в течение нескольких поколений», — отметил дипломат.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года, за этот период инфекция распространилась на весь мир, унеся жизни свыше 63 тыс. человек.