Приштина, , 13:57 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 4 апреля раскритиковал правительство Альбина Курти в связи с введением Белградом карантина в северных муниципалитетах края Митровица и Звечан, которое якобы произошло без ведома Приштины.

На своей странице в социальной сети Facebook Тачи сообщил, что сложившаяся на севере Косово ситуация неприемлема и является результатом небрежности и безответственности правительства Курти, которое не помогло защитить граждан и территориальную целостность Косово.

По словам Тачи, правительство самопровозглашенного Косово не может позволить муниципалитетам на севере края находиться вне сферы контроля органов здравоохранения Косово в ходе борьбы с распространением коронавируса, предоставляя таким образом пространство для «нелегальной» деятельности сербских властей на территории края.

В тот же день министр здравоохранения самопровозглашенного Косово Арбен Вития заявил, что введение карантина произошло при координации с министерством здравоохранения края и соответствовало требованиям ВОЗ и призвал политиков воздержаться от громких высказываний и помнить, что у коронавируса нет ни пола, ни национальности.

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