Мадрид, , 13:47 — REGNUM Европа из-за коронавируса столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Европа переживает самый крупный кризис со времен Второй мировой войны», — цитирует его El Pais.

По его словам, люди умирают или борются в больницах, переполненных из-за пандемии, которая представляет наибольшую угрозу для здоровья после гриппа 1918 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в мире выявлено более 1,2 млн человек, заразившихся коронавирусом. Первое место по заболеваемости занимает США — 311 тыс., в Испании заразились 126 тыс. человек, Италии — 125 тыс., Германии — 96 тыс.

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