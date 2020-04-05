Джакарта, , 13:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии опубликовало постановление о руководящих принципах крупномасштабных социальных ограничений на деятельность в общественных местах, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что ограничение деятельности в общественных местах или учреждениях должно осуществляться в форме снижения числа людей и увеличения расстояния между ними.

Многие общественные места подлежат закрытию. Исключениями являются супермаркеты, минимаркеты, рынки, магазины, пункты продажи лекарств, пункты продаж товаров первой необходимости, медицинские учреждения, гостиницы и отели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд объяснил, что досрочное освобождение не получат коррупционеры, террористы и наркоторговцы.

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