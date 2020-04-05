Прага, , 13:44 — REGNUM Распространение коронавируса показало неспособность Евросоюза действовать сообща. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью сетевому телеканалу газеты «Блеск».

Чешский лидер уверен, что пандемия COVID-19 ослабит Евросоюз. Кроме того, ответственные ведомства запоздали с реакцией на распространение инфекции, считает президент Чехии.

Отметим, 5 апреля бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что западные страны не смогли сплотиться перед угрозой распространения коронавируса. По его мнению, это говорит о слабости ЕС.

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