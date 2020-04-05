Киев, , 13:26 — REGNUM Смыслом существования России якобы является «уничтожение Украины». Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин 4 апреля в интервью украинскому «Пятому каналу».

«Пока эта Россия есть, у нас есть экзистенциальный враг. Мы с ним можем находиться в состоянии войны, в состоянии гибридной войны… но в состоянии классического мира мы никогда с ним не будем находиться, поскольку он хочет нас уничтожить», — рассказал он.

Климкин отметил, что Россия не может существовать без смыслов и уничтожение Украины является одним из таких смыслов.

По его словам, Украина либо будет двигаться в сторону евроатлантической интеграции, либо распадётся.

Бывший министр с сожалением констатировал, что президент Украины Владимир Зеленский не разделяет его точку зрения и рассчитывает договориться с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал отказываться от любой помощи, которую может предложить Россия в борьбе с коронавирусом. По его словам, принятие такой помощи будет означать фактическое завершение «войны».

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Напомним, украинские политики и СМИ отрицают гражданский характер войны в Донбассе, а также желание населения Крыма вернуться в состав России, которое было подтверждено на референдуме в 2014 году. По их мнению, в развале Украины виноват не государственный переворот февраля 2014 года, а некая «российская агрессия», с которой власти Украины «воюет» уже шесть лет.