Сингапур, , 12:59 — REGNUM Правительство Сингапура закроет школы и большинство рабочих мест на месяц в рамках более жестких мер по предотвращению вспышки коронавируса, сообщает Antara.

«Мы решили, что вместо постепенного ужесточения мер мы предпримем решительные шаги для предотвращения роста числа заражений», — заявил в своем выступлении премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Премьер-министр также заявил, что правительство на следующей неделе объявит о дополнительной помощи для домашних хозяйств и предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Сингапура уточнили, что по состоянию на 4 апреля в стране было выявлено 1189 случаев заражения коронавирусом.

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