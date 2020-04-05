Джакарта, , 12:45 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд объяснил, что 30 тысяч заключенных, которые будут освобождены министерством юстиции и прав человека, не являются коррумпированными осужденными, сообщает Antara.

«Общественность должна быть спокойной. До сих пор не было коррумпированного заключенного, который был бы освобожден досрочно», — заявил Мохаммад Махфуд через свой аккаунт в Twitter.

По его словам, досрочное освобождение не получат не коррупционеры, не террориристы, не наркоторговцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли заявил, что 5556 заключенных были досрочно освобождены в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса в тюрьмах.

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