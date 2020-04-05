Женева, Швейцария, , 12:14 — REGNUM Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высоко оценила политику правительства Индонезии по борьбе с экономическими и социальными последствиями вспышки коронавируса, сообщает Antara.

«Мы видим, что Индонезия проводит значительную и целенаправленную политику по поддержке экономики страны», — заявила Кристалина Георгиева на брифинге для СМИ в Женеве (Швейцария).

В частности, МВФ высоко оценил хорошую скоординированную работу между Банком Индонезии и министерством финансов страны в борьбе с пандемией коронавируса и для обеспечения защиты малых и средних предприятий.

По словам главы МВФ, эти две политики не только окажут реальное влияние на ситуацию, но также помогут улучшить динамику экономики Индонезии, когда ситуация улучшится.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания, LG, окажет помощь правительству Индонезии в борьбе с коронавирусом.

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