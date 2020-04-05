Минск, , 12:03 — REGNUM После десяти дней лишения свободы главный редактор белорусского издания «Ежедневник» Сергей Сацук освобождён без предъявления обвинения и даже без подписки о невыезде. Об этом 4 апреля проинформировала пресс-служба «Белорусской ассоциации журналистов».

Решение об освобождении журналиста принял генпрокурор Белоруссии Александр Конюк. Журналист остается в статусе подозреваемого, у него взята подписка о неразглашении материалов дела. Сейчас он дома с семьёй.

Сацук сообщил БАЖ о мотивах освобождения: «Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить, — сказали мне сегодня».

По словам журналиста, накануне своего задержания он получил материалы для нового журналистского расследования. Он решил работать в этом направлении.

«В воскресенье мы с польским коллегой обсуждали материалы по новой президентской больнице, советовались. А в среду меня задержали», — рассказал Сацук.

Автор громких антикоррупционных публикаций поблагодарил коллег за солидарность.

Напомним, Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Затем его допросили и официально арестовали, поместив в СИЗО № 1 МВД, более известное как «Володарка» (находится в центре Минска на улице Володарского).

В редакции «Ежедневника», а также в доме журналиста 26 марта прошли обыски. После этого, 31 марта КГК возбудил уголовное дело в отношении Сацука по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК.

Борца с коррупцией обвиняли в получении взятки от бизнесмена Виктора Медведского, передавшего ему материалы для журналистского расследования, завершившегося громким скандалом. Госконтролёры были уверены, и с ними изначально согласилась прокуратура, что Сацук незаконно получил денежное вознаграждение за написание статьи против конкурентов обратившегося к нему бизнесмена.

С требованием немедленно освободить Сацука выступили Европарламент и международные журналистские объединения, в том числе и «Репортёры без границ».

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