Киев, , 11:49 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка занимается созданием экспертной платформы для реформирования правовых структур Украины. Об этом он заявил 5 апреля в интервью телеканалу «24».

По его словам, платформа должна объединять экспертов, обладающих знаниями и опытом, которые могут предложить изменения прокуратуры, органов уголовной юстиции, антикоррупционных и судебных органов.

«Ситуация развивается так, что не исключено — вскоре могут быть и политические процессы, связанные с выборами. Поэтому очевидно, что хотелось бы свои знания и опыт использовать на пользу стране. Это может быть как в экспертной плоскости, так и в политической», — рассказал Рябошапка.

Он отметил, что хотел бы вернуться в генеральную прокуратуру Украины, чтобы завершить её реформирование.

Напомним, 17 марта 2020 года на место уволенного Рябошапки была назначена и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

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