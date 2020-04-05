Киев, 5 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка занимается созданием экспертной платформы для реформирования правовых структур Украины. Об этом он заявил 5 апреля в интервью телеканалу «24».
По его словам, платформа должна объединять экспертов, обладающих знаниями и опытом, которые могут предложить изменения прокуратуры, органов уголовной юстиции, антикоррупционных и судебных органов.
Он отметил, что хотел бы вернуться в генеральную прокуратуру Украины, чтобы завершить её реформирование.
Напомним, 17 марта 2020 года на место уволенного Рябошапки была назначена и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.
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