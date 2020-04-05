Киев, , 11:08 — REGNUM Россия использует ситуацию вокруг коронавируса для продвижения своих внешнеполитических интересов. Об этом заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщил 4 апреля «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Данные выводы представитель Украины сделал, прочитав российский вариант резолюции ООН касательно борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Понимаю и соглашаюсь с тем, что Европейский союз должен продемонстрировать единство, потому что часть «ковидного» плана Российской Федерации — это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически», — рассказал Кислица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина заблокировала принятие российского проекта резолюции Генассамблеи ООН касательно борьбы с COVID-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина и дальше будет блокировать любые попытки РФ отменить санкции.

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