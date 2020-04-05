Киев, 5 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Россия использует ситуацию вокруг коронавируса для продвижения своих внешнеполитических интересов. Об этом заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщил 4 апреля «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Данные выводы представитель Украины сделал, прочитав российский вариант резолюции ООН касательно борьбы с коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина заблокировала принятие российского проекта резолюции Генассамблеи ООН касательно борьбы с COVID-19.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина и дальше будет блокировать любые попытки РФ отменить санкции.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН по борьбе с COVID19 — Кулеба