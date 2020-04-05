Веллингтон, , 10:34 — REGNUM В Новой Зеландии выдан ордер на арест южнокорейского дипломата, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, совершенных в конце 2017 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на новозеландские СМИ.

Согласно опубликованным данным, дипломат обвиняется в совершении трех преступлений сексуального характера в отношении сотрудников посольства Южной Кореи в Новой Зеландии.

Отмечается, что во время внутреннего расследования южнокорейский дипломат отрицал свою причастность к совершению преступлений.

В 2018 году после внутреннего расследования дипломат покинул Новую Зеландию. В настоящее время он работает генеральным консулом в другой стране.

Известно, что правительство Южной Кореи отказалось от сотрудничества, рассмотрев ситуацию со всех сторон, включая привелегии и иммунитеты дипломатических представительств, однако власти Новой Зеландии продолжили преследовать свою цель.