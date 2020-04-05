Москва, , 09:07 — REGNUM Гражданин России Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион американского штата Иллинойс, в течение недели не выходит на связь. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена Алла Бут.

«Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан в Таиланде по запросу Соединенных Штатов в 2008 году. Его обвинили в торговле оружием. В 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.

Ранее стало известно, что Виктор Бут без объяснения причины был переведён в специальный блок сверхстрогого режима, который предназначен для террористов.

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