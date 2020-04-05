Киев, 5 апреля 2020, 09:01 — REGNUM Для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) власти Украины должны окончательно принять закон о национализированных банках, а также изменить бюджет. Об этом заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщает 4 апреля «РБК-Украина».
Он отметил, что власти Украины должны продолжать сотрудничество со Всемирным банком по вопросу создания эффективного рынка земли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк призвал украинские власти принять дополнительные законы, направленные на упрощение и ускорение продажи земли.
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