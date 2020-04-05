Киев, , 09:01 — REGNUM Для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) власти Украины должны окончательно принять закон о национализированных банках, а также изменить бюджет. Об этом заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщает 4 апреля «РБК-Украина».

Он отметил, что власти Украины должны продолжать сотрудничество со Всемирным банком по вопросу создания эффективного рынка земли.

«Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19», — добавил представитель МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк призвал украинские власти принять дополнительные законы, направленные на упрощение и ускорение продажи земли.

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